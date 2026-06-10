En la víspera del Mundial, el papa León XIV dejó una reflexión sobre el fútbol

Tras visitar España y ser recibido por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, León XIV se refirió al inicio del certamen en Estados Unidos, México y Canadá y expresó a través de sus redes sociales: “Mañana comenzará el Mundial, y muchos estarán atentos a los partidos. El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos”.

Y agregó: “Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, todavía no ha entendido el juego. Y quien no sabe vivir con los demás y para los demás, todavía no ha entendido la vida”.

“El cristiano, además de ser bondadoso y amable, ha de ser compasivo, amar sin interés y buscar el bien de los demás, sabiendo que en cada hermano y hermana que sufre es el mismo Señor quien pide y recibe, quien es acogido o rechazado, amado o despreciado”, remarco el Sumo Pontífice.