Infantino, sobre Messi: “Es importante que juegue para Argentina y para toda la gente que le gusta el fútbol”

El presidente de la FIFA remarcó que este Mundial 2026 será recordado por el nivel de los equipos. “Es difícil decir quién podrá ganar”, dijo Gianni Infantino en conferencia de prensa desde México.

“Que sea una fiesta y que comience ya”, expresó.

“Creo en la magia, en la potencia del balón y en el trofeo de la FIFA. Veo la situación en la que está el mundo, todos tenemos nuestros propios problemas, pero creo que un evento de una importancia trascendental como un mundial puede ayudar porque estoy convencido de que el ser humano es bueno y no malo. El mundo necesita un Mundial, la gente quiere tener un momento de felicidad”, señaló.

Infantino sostuvo que el mundo necesita tener una Copa del Mundo para lograr “un momento de felicidad”, en medio de tantos problemas y disputas bélicas.

El presidente de FIFA se rindió ante el estadio mexicano, donde mañana se hará la apertura del Mundial 2026, al recordar que allí se consagraron Diego Armando Maradona (1986) y Pelé (1970).

“Es una emoción única para mí estar en este estadio inaugurando el Mundial número 23. Nací en 1970 el año del primer Mundial en México y mi papá me contaba mucho sobre este estadio. Ese año se vio un Brasil increíble, con Pelé. En 1986 lo mismo con Diego una emoción única, recordamos ese gol de Diego. Este estadio está bendito porque se han visto cosas increíbles”, dijo Infantino en conferencia de prensa.

Además, resaltó la importancia que tiene Lionel Messi para este Campeonato del Mundo, para la Selección Argentina y para todos los amantes del buen fútbol.

“La afición argentina es espectacular, excepcional. Lo vivimos en Qatar y el año pasado en el Mundial de Clubes. Es importante que Messi juegue este Mundial, por Argentina y por toda la gente que le gusta el fútbol”, expresó. (Diario Clarín)