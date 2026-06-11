Hospitales privados piden a concejales que reclamen la extensión de la emergencia sanitaria al Gobierno nacional

Los hospitales privados locales pidieron a los concejales que reclamen al Gobierno nacional que mantenga la emergencia sanitaria que vence en algunas semanas, confirmó el director del Hospital Privado del Sur, Adrián Jouglard, por DE LA BAHÍA.

Convocada desde la presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ayer se llevó adelante una reunión institucional con directores de los hospitales privados de Bahía Blanca y con concejales de distintos bloques políticos para “analizar la situación que atraviesa el sistema de salud local y comenzar a trabajar en una agenda común de diagnóstico, análisis y posibles soluciones”.

Este encuentro se realizó además en un contexto en el que el Concejo Deliberante se encuentra próximo a debatir el Presupuesto del Hospital Municipal, lo que refuerza la necesidad de contar con una mirada amplia sobre la realidad sanitaria de la ciudad.

En ese sentido, se planteó que la discusión no puede limitarse únicamente a una institución sino que debe contemplar el funcionamiento general del sistema, sus dificultades actuales y los desafíos que enfrenta tanto el sector público como el privado.