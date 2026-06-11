Ataque a la nutria: la UNS no sancionará al alumno, pero repudió el hecho

El rector de la Universidad del Sur (UNS), Daniel Vega, se expresó sobre el reciente caso de maltrato animal contra una nutria, luego de que se confirmara que uno de los acusados concurre a esa casa de altos estudios.

“Entendemos y compartimos la indignación social, que es absolutamente legítima. Pero el fin último de la educación pública debe ser generar espacios de reflexión, reparación y cambio, y hacer los mayores esfuerzos para contribuir a la paz social”, sostuvo.

Aclaró que la UNS no posee facultades para imponer medidas disciplinarias por hechos ocurridos fuera del ámbito institucional, según lo establece el ordenamiento reglamentario.

“Dado que uno de los implicados ha sido identificado como estudiante ingresante de nuestra institución, corresponde informar formalmente a este Consejo sobre el estado de la situación y sobre las competencias que nos rigen: El caso ya ha sido denunciado penalmente y se encuentra en manos de la justicia, que es el ámbito competente para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan”, expresó Vega.

“Pero aún más allá de ese límite normativo, es pertinente fijar una postura institucional clara, con sentido pedagógico: incluso si existieran herramientas sancionatorias, como comunidad educativa confiamos plenamente en el funcionamiento de las instituciones y en el debido proceso, pilares esenciales de nuestra vida democrática”.

“Entendemos y compartimos la indignación social generada, que es absolutamente legítima. Pero como conducción de esta casa de altos estudios sostenemos un principio fundamental: la UNS educa para transformar, incluso cuando se trata de personas que han cometido errores graves. El fin último de la educación pública debe ser generar espacios de reflexión, reparación y cambio, y hacer los mayores esfuerzos para contribuir a la paz social”, agregó.

“Este posicionamiento de la UNS respecto del cuidado y la protección integral del medioambiente —o de nuestra “casa común”, en palabras del papa Francisco— lejos de ser declamativo, se expresa en acciones concretas que han ubicado a la UNS como un lugar de referencia. Decenas de proyectos de investigación y extensión vinculados a educación ambiental, flora y fauna tanto marina como continental, así lo demuestran”, expresó, y repasó algunos que pueden verse en el video donde da lectura al documento.

“Para finalizar este informe, quiero hacer un llamado a toda la comunidad universitaria a reflexionar colectivamente a partir de este hecho tan repudiable. Nos cabe la tarea de revisar nuestras conductas sociales e individuales y redoblar los esfuerzos institucionales para seguir construyendo una sociedad más justa, empática y respetuosa de la vida y del entorno que compartimos”, concluye el documento que compartió Vega y que los consejeros y consejeras aprobaron difundir.