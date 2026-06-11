ADUNS rechazó el acuerdo entre las universidades y el Gobierno nacional y ratificó el paro

La Asamblea de ADUNS —con más de 115 docentes de Bahía Blanca que participaron de forma presencial y virtual— rechazó por unanimidad el acuerdo firmado entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las federaciones nacionales (CONADU, FEDUN, FAGDUT, CTERA y UDA) y la Subsecretaría de Políticas Universitarias al considerarlo “absolutamente insuficiente”.

“El problema es aún más grave: el acuerdo directamente desconoce la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, la misma por la que hace menos de un mes marchamos casi dos millones de personas en todo el país bajo la consigna unificadora para que cumplan la ley”, expresó el gremio.

“Lo que firmaron implica una deslegitimación absurda —y compartida por todos los signatarios — de una conquista legislativa que logramos con lucha sostenida y masiva”, expresó la Asamblea.

De este modo, ADUNS rechazó el acuerdo de ayer, ratificó el paro nacional de la Conadu Histórica para la semana del 16 al 20 de junio, y repudió “al CIN, a sus integrantes —rectores y rectoras— y a las conducciones de las federaciones docentes que firmaron el acuerdo por haber convalidado una estafa política y social”.

“La sociedad confió en que defenderían a una Universidad pública que viene siendo agredida de manera sistemática, y en lugar de eso eligieron avalar un pacto que profundiza el ajuste y debilita nuestra capacidad de defensa”, agregó ADUNS.