“Bahía es Zona Fría, caso contrario es discriminación”, insistió el intendente Susbielles

El intendente Federico Susbielles insistió este jueves en que Bahía Blanca “es zona fría” y sostuvo que “la ciudad reúne las mismas condiciones climáticas que muchas localidades patagónicas que hoy cuentan con ese beneficio”.

“Misma temperatura, misma condición. Caso contrario es discriminación”, afirmó el jefe comunal.

A través de un posteo en redes sociales, Susbielles expresó que “la incorporación de Bahía Blanca al régimen de zona fría fue un reclamo histórico acompañado por la comunidad y respaldado por distintos sectores”.

“Defender ese derecho es defender los intereses de nuestra ciudad y de cada familia bahiense”, agregó.