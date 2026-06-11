Niegan que le tomaron muestras de ADN a la mamá de Agostina Vega

Allegados a Melisa, la mamá de Agostina Vega, la adolescente asesinada en Córdoba, niegan que se le hayan tomado muestras de ADN como había trascendido en las últimas horas.

“No hubo ninguna toma de muestras, totalmente falso lo que se difundió”, expusieron desde el entorno de la mujer a la Agencia Noticias Argentinas.

De este modo quedó descartada la información trascendida de que, desde el hospital, la Justicia le tomó muestras de ADN a la mamá de la víctima.

La mujer continúa internada tras descompensarse días antes del hallazgo del cuerpo de la menor luego de una semana de búsqueda.

La causa tiene en la actualidad tres detenidos: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani. (NA)