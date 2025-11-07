Senadora Durán: “Bahía necesita y merece avanzar en su reconstrucción”

La senadora provincial de Unión por la Patria, la bahiense Ayelén Durán, expresó su acompañamiento a la presentación del proyecto de Presupuesto 2026 y la ordenanza fiscal e impositiva del Municipio de Bahía Blanca.

Durán destacó que “Bahía necesita y merece avanzar en su reconstrucción, para que las y los vecinos puedan mantener la tranquilidad cuando llueve y proyectar su futuro en suelo bahiense”.

Según señaló, la iniciativa del Ejecutivo municipal contempla eximiciones impositivas para aliviar a la población y la creación de un fondo para obras hidráulicas, que incluye una alícuota solidaria extraordinaria, con un aumento por única vez en la tasa de seguridad e higiene para empresas químicas y petroquímicas.

La senadora también subrayó el acompañamiento del Estado Provincial en el proceso de reconstrucción local, aunque advirtió que aún falta apoyo de la Nación para impulsar las obras necesarias.

“La propuesta del Ejecutivo apunta a que las y los bahienses piensen en quedarse en su ciudad y prosperar en ella”, concluyó.