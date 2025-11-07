“Necesitamos políticas públicas que vuelvan a conectar a la Argentina”

La diputada provincial del GEN, Natalia Dziakowski, expresó que desde hace años “venimos siendo testigos del progresivo desmantelamiento del servicio ferroviario en la Argentina”.

La legisladora recordó que el tren que unía Bahía Blanca con Constitución funcionaba con dificultades, ya que recorrer los más de 700 kilómetros “demandaba al menos 22 horas”. Tras el descarrilamiento de una formación en Olavarría, el servicio dejó de llegar a la ciudad, afectando a miles de personas que “lo utilizaban como una alternativa económica y accesible”.

“La estación de trenes es un símbolo de nuestra historia y motor del desarrollo regional. Ver su desmantelamiento genera dolor y preocupación”, señaló.

Asimismo, destacó que el ferrocarril representa mucho más que un medio de transporte: “Es una herramienta de integración, equidad territorial y desarrollo productivo. Perderlo es retroceder”, mencionó la legisladora.

Finalmente, Dziakowski sostuvo la necesidad de políticas públicas que vuelvan a conectar al país desde el interior hacia el centro, y no a la inversa.