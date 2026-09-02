“Pity” Álvarez recibió el alta médica tras descompensarse en pleno juicio

El músico ‘Pity’ Álvarez fue dado de alta del Hospital Fernández tras sufrir un cuadro de hipertensión por no haber tomado su medicación diaria.

El episodio ocurrió durante un juicio en su contra cuando el cantante pidió permiso para ir al baño mientras declaraba una testigo y no regresó a la sala.

Minutos después, lo encontraron en un patio del edificio.

Una ambulancia del SAME lo asistió en el lugar y constató que tenía la presión y la glucemia elevadas.

Durante la revisión, un médico le preguntó si había consumido cocaína y Álvarez respondió: ‘Creo que sí’. Luego, fue trasladado al hospital, donde le realizaron estudios y por la tarde recibió el alta.

Finalmente, se retiró acompañado por su abogado, su hermana y el Padre César.