Exigen un plan de evacuación para una ciudad patagónica por el riesgo de un aluvión como el de Nepal

La ciudad de El Chaltén aprobó una resolución para crear un plan de evacuación urgente ante el riesgo de un aluvión.

Se mencionó que un desprendimiento del cerro Solo sobre la Laguna Torre podría generar una crecida que llegaría a la localidad en menos de una hora.

La medida se tomó porque una grieta en la ladera aceleró su desplazamiento en el último año tanto como en los siete anteriores. Además, el volumen de agua en la cuenca es mayor al que se había calculado.

Geólogos que monitorean la zona advirtieron que el seguimiento actual es insuficiente. Una especialista reconoció que si el colapso ocurriera, se enterarían después del suceso.

La iniciativa fue impulsada tras una tragedia similar en Nepal que dejó más de 1.100 muertos.