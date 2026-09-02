miércoles, septiembre 2, 2026
Internacionales

Trump dijo que Venezuela aún no está listo para elecciones

De La Bahía 915

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Venezuela aún no está preparada para celebrar elecciones, aunque espera que puedan realizarse pronto.

El mandatario sostuvo que el país necesita una etapa de consolidación política tras la deposición de Nicolás Maduro.

Además, elogió la gestión de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y aseguró que ella comparte el objetivo de convocar a comicios.

Las declaraciones ocurrieron el mismo día en que ambos países profundizaron su cooperación energética.

Ocurre que empresas como Chevron y Eni firmaron acuerdos para ampliar la extracción de crudo.

A respecto, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, calificó el acuerdo como un día histórico para la transformación de Venezuela.

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