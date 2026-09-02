Brasil promulga la “Ley Taylor Swift”

Brasil estableció nuevas reglas que obligan a los organizadores de eventos masivos a ofrecer agua potable gratuita.

Las medidas, firmadas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, son una respuesta a la muerte de una fan durante un concierto de Taylor Swift en Río de Janeiro en 2023.

La joven falleció por exposición al calor en medio de una ola de temperaturas extremas. La nueva normativa se aplica a eventos con más de 1.000 asistentes y permite al público ingresar con sus propias botellas de agua.

Además, los decretos buscan combatir la reventa especulativa de entradas. Las plataformas deberán impedir compras masivas con bots e informar el precio final de los boletos desde el inicio de la operación.