El mundo superará los 1,5º de calentamiento global, pero aún puede revertirse con políticas urgentes

El planeta superará previsiblemente el límite de 1,5 grados de calentamiento global en los próximos años. Sin embargo, todavía es posible reducir las temperaturas y regresar por debajo de ese umbral, según un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicado este miércoles.

El escenario más optimista prevé que el aumento de la temperatura alcance un máximo de 1,8 grados respecto a los niveles preindustriales. Otros escenarios apuntan a un calentamiento superior a los dos grados.

El informe advierte de que cada fracción adicional de grado por encima de los 1,5 grados intensificará los fenómenos meteorológicos extremos y aumentará el riesgo de superar puntos de inflexión irreversibles.

Entre ellos figuran la desestabilización de las grandes capas de hielo, la degradación de la Amazonía y la alteración de una importante circulación de corrientes del Atlántico, fundamental para regular el clima.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, afirmó que las olas de calor, los incendios y las inundaciones de este verano son una advertencia de lo que está por venir.

El PNUMA propone ahora una estrategia para reducir de inmediato y de forma sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero y así limitar el pico de calentamiento y, posteriormente, retirar carbono de la atmósfera para lograr emisiones netas negativas y reducir las temperaturas.

El informe insiste en que la acción debe acelerarse de inmediato. Los países con mayor responsabilidad histórica en el cambio climático, subraya, deben actuar más rápido y con mayor ambición.