jueves, septiembre 24, 2026
La Región

Intendente de Coronel Rosales pidió sostener el régimen de Zona Fría ante debate en el Senado

De La Bahía Noticias

El intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, habló sobre el tratamiento que le dará este jueves el Senado de la Nación a la modificación del Régimen de Zona Fría y reclamó que se mantenga el beneficio por su impacto en las familias del distrito.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Aristimuño señaló que “se define el futuro de la Zona Fría” y que “para nosotros, en Coronel Rosales, esto no es una discusión lejana: puede impactar directamente en el bolsillo de nuestros vecinos”.

El funcionario recordó que el distrito cuenta con ese régimen desde 2021 “porque vivimos en una región donde calefaccionarnos no es un lujo, es una necesidad”.

Agregó que la modificación en debate “pone en riesgo algo que hoy alcanza a miles de familias de nuestro distrito”.

“La Zona Fría se tiene que sostener. Nuestros representantes tienen una responsabilidad muy concreta: defender a nuestros vecinos”, afirmó.

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