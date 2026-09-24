Falleció el sacerdote Walter Paris

Este jueves falleció el padre Walter Paris, confirmó la Arquidiócesis de Bahía Blanca.

Según informó, sus restos serán velados desde las 11.30 en la Capilla Virgen Niña de Punta Alta, ubicada en Islas Orcadas y 25 de Mayo. En tanto, a las 16, se celebrará allí una misa en su memoria.

Paris se desempeñó como párroco en varias parroquias y capillas de Punta Alta, Bahía Blanca, Monte Hermoso y Coronel Dorrego. Además, era licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes y doctor en Historia por la Universidad del Salvador. También se desempeñaba como investigador de la Universidad Nacional del Sur.

A comienzos de 2026 anunció que dejaría las parroquias de Monte Hermoso y Coronel Dorrego. Tras finalizar esa etapa durante la Semana Santa, regresó a Bahía Blanca para incorporarse a la comunidad de la parroquia Inmaculado Corazón de María.