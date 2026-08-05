Piden que el Municipio de Rosales rinda cuentas sobre el tratamiento de residuos

El concejal rosaleño de Bien Común, Daniel Medina, informó que se aprobó un proyecto que solicita al Municipio de Coronel Rosales el detalle de la ejecución del fondo de saneamiento ambiental y las políticas ambientales en las localidades del distrito.

“Pehuén Co, por ejemplo, como la localidad costera de Villa del Mar poseen características eco sistémicas de alta vulnerabilidad y un valor biológico y turístico que debe ser protegido de manera prioritaria. Nos preocupan las posibilidades de incendios en los basurales y la contaminación de las napas”, señaló el edil.

“El Municipio continua sin informar la política ambiental que ejecuta sobre los basurales, y a su vez se están cajoneando proyectos importantes en materia ambiental como el programa de tratamiento diferenciado de neumáticos en dichos predios, algo que con apoyo de la Provincia distintos municipios están ejecutando. Es inexplicable como proyectos positivos no quieren ser tratados en algunas comisiones”, afirmó Medina.

El concejal recordó que a nivel provincial rige la Ley Nº 13.592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), la cual dispone la implementación de políticas públicas tendientes al control y a la erradicación de los basurales en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

El proyecto aprobado tras la presentación de Medina alerta al Municipio sobre la acumulación descontrolada de residuos sólidos urbanos, escombros, restos de poda, entre otros desperdicios que generan un impacto visual y ambiental negativo, degradando el paisaje natural y afectando a las localidades en general.