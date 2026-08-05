El jugador argentino Franco Mastantuono se convertirá en refuerzo de la Fiorentina, luego de que el club italiano alcanzara un acuerdo con el Real Madrid para una cesión del mediocampista hasta junio de 2027.

La información fue confirmada por el periodista Fabrizio Romano.

El jugador de 18 años tuvo oportunidades limitadas en el equipo español debido a la alta competencia interna.

La intención del Real Madrid fue cederlo sin una opción de compra para supervisar su desarrollo en una liga de máxima exigencia.

Varios clubes mostraron interés, incluido River Plate, que intentó repatriarlo.

Sin embargo, la dirigencia madridista insistió en que permaneciera en Europa.

Durante su primera campaña en España, Mastantuono disputó 35 partidos oficiales y marcó tres goles. Su rendimiento se vio afectado por una lesión y una suspensión.