SMATA alertó por 18 despidos en julio: “La situación es insostenible”

Eduardo Gómez, secretario gremial de SMATA, habló por DE LA BAHÍA sobre los recientes despidos en el ámbito automotor.

“Solo en julio despidieron a 18 personas en concesionarias y talleres de Bahía Blanca. La situación es insostenible”, expresó el dirigente.

Además, destacó que las concesionarias “tienen más respaldos” y lo tratan de estirar para sostener a los trabajadores, pero “ya no aguantan y tienen que empezar a despedir”.

Luego, remarcó que “la gente hoy tiene otras prioridades antes de meterse en la cuota de un plan” para comprar un auto.

El secretario gremial criticó al gobierno nacional y mencionó que “lamentablemente con el rumbo que vamos con este gobierno, habrá más despidos”.

“Es una mentira que la reforma laboral trae más empleo, todo es en contra del trabajador. Si hay que hacer una reforma, es una tributaria”, agregó.