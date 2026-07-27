lunes, julio 27, 2026
La Región

Vialidad Nacional volverá a inspeccionar el puente La Adela-Río Colorado

De La Bahía Noticias

Vialidad Nacional realizará una nueva inspección integral del puente La Adela-Río Colorado, ubicado sobre la ruta 22, en el marco del seguimiento de su estado estructural.

La revisión se llevará a cabo luego del informe técnico que descartó un riesgo inminente de colapso, aunque detectó sectores que requieren tareas de conservación.

El operativo incluirá la evaluación de la parte superior e inferior del tablero, así como de vigas, apoyos, columnas y otros componentes de la estructura.

Los trabajos estarán a cargo del 21° Distrito La Pampa de Vialidad Nacional, con la colaboración de personal de los distritos de Río Negro, Buenos Aires y de Casa Central.

Para acceder a los sectores de difícil alcance se utilizará un equipo con brazo articulado.

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