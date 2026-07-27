lunes, julio 27, 2026
Golazo HD

Varios atletas de Bahía Blanca en podios del Monte Corre “La Aventura”

De La Bahía Noticias

Monte Hermoso vivió ayer una nueva aventura con la carrera más convocante de invierno que recorrió escenarios naturales a lo largo de 7, 14 y 21 K.

Más de 200 participantes dieron marco a esta competencia que coronó en 21K:

Caballeros 
1° Braian Rudolf (01:22:59) – Bahía Blanca
2° Facundo Montenegro (01:25:17) – Bahía Blanca
3° Emiliano Latini (01:25:59) – Bahía Blanca

Damas 
1° María de los Ángeles Pereyra (01:28:11) – Bahía Blanca
2° Camila Van Waarde (01:44:16) – Monte Hermoso
3° Anahí Sánchez (01:46:33) – Aparicio

Mientras que en la distancia de 14K, el podio general lo conformaron:

Caballeros 

1° Facundo Sandoval (00:55:00) – Punta Alta
2° Héctor Domínguez (00:58:32) – Punta Alta
3° Leandro Colaneri (01:01:06) – Bahía Blanca

Damas 

1° María de los Ángeles Bruzzone (01:10:57) – Bahía Blanca
2° Brunella Biscussi (01:13:43) – Bahía Blanca
3° Eliana Ferril (01:15:02) – Bahía Blanca

Y en 7K:

Caballeros 
1° Martín Barraza (00:28:03) – Punta Alta
2° Eduardo Barroso (00:29:59) – Punta Alta
3° Matías Nichea (00:31:02) – Bahía Blanca

Damas 
1° Mayra Pastor (00:34:47) – Bahía Blanca
2° Guadalupe Kristensen (00:35:16) – Monte Hermoso
3° Alejandra Lara (00:35:29) – Monte Hermoso

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