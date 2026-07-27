Varios atletas de Bahía Blanca en podios del Monte Corre “La Aventura”
Monte Hermoso vivió ayer una nueva aventura con la carrera más convocante de invierno que recorrió escenarios naturales a lo largo de 7, 14 y 21 K.
Más de 200 participantes dieron marco a esta competencia que coronó en 21K:
Caballeros
1° Braian Rudolf (01:22:59) – Bahía Blanca
2° Facundo Montenegro (01:25:17) – Bahía Blanca
3° Emiliano Latini (01:25:59) – Bahía Blanca
Damas
1° María de los Ángeles Pereyra (01:28:11) – Bahía Blanca
2° Camila Van Waarde (01:44:16) – Monte Hermoso
3° Anahí Sánchez (01:46:33) – Aparicio
Mientras que en la distancia de 14K, el podio general lo conformaron:
Caballeros
1° Facundo Sandoval (00:55:00) – Punta Alta
2° Héctor Domínguez (00:58:32) – Punta Alta
3° Leandro Colaneri (01:01:06) – Bahía Blanca
Damas
1° María de los Ángeles Bruzzone (01:10:57) – Bahía Blanca
2° Brunella Biscussi (01:13:43) – Bahía Blanca
3° Eliana Ferril (01:15:02) – Bahía Blanca
Y en 7K:
Caballeros
1° Martín Barraza (00:28:03) – Punta Alta
2° Eduardo Barroso (00:29:59) – Punta Alta
3° Matías Nichea (00:31:02) – Bahía Blanca
Damas
1° Mayra Pastor (00:34:47) – Bahía Blanca
2° Guadalupe Kristensen (00:35:16) – Monte Hermoso
3° Alejandra Lara (00:35:29) – Monte Hermoso