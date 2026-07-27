El Centro Luis Braille recibió la edición 2026 del Premio Natty Petrosino

El Concejo Deliberante de Bahía Blanca entregó este lunes los Premios Natty Petrosino – Edición 2026, un reconocimiento destinado a destacar la labor solidaria de instituciones y organizaciones de la ciudad.

Durante el acto, realizado en el recinto de Sarmiento 12, el certificado correspondiente al premio principal fue recibido por el director del Centro de Rehabilitación y Biblioteca “Luis Braille”, Federico García, junto con integrantes de la institución.

Además, la ONG Contá Conmigo recibió una Mención de Honor. El reconocimiento fue entregado a su fundadora y coordinadora, Liliana Caspe, acompañada por el resto de los integrantes de la organización.

Al hacer uso de la palabra, la presidenta del Concejo Deliberante, Gisela Caputo, destacó que el reconocimiento trasciende lo económico y pone en valor “el legado y los valores que representó Natty Petrosino”.

Además, sostuvo que una ciudad “no se construye solo con infraestructura, sino también con solidaridad, compromiso y empatía” y remarcó que la elección del ganador fue difícil debido a la calidad de todos los proyectos presentados.

“Felicito, tanto a los ganadores como a quienes hoy serán distinguidos, por ser un ejemplo para toda la comunidad”, agregó.