martes, julio 28, 2026
Nacionales

ATE convocó a un paro nacional con movilización para el 3 de agosto

De La Bahía Noticias

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó este lunes a un paro nacional con movilización en todo el país para la próxima semana.

La protesta coincidirá con el primer día hábil después de las vacaciones de invierno en varios distritos del país, entre ellos la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

La medida de fuerza se llevará a cabo el lunes 3 de agosto e incluye una marcha a las puertas del Ministerio de Economía de la Nación, ubicado en la Avenida Hipólito Yrigoyen al 250.

Es en reclamo de aumentos salariales y contra los despidos en algunos entes gubernamentales.

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