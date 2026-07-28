martes, julio 28, 2026
La Región

Hallan a una mujer fallecida en un auto sumergido en la ruta 65 y rescatan con vida a su gato

De La Bahía Noticias

Una mujer de 42 años fue hallada sin vida en el interior de un auto que había volcado y quedado sumergido en un canal de drenaje paralelo a la ruta provincial 65, a la altura del kilómetro 317, cerca del acceso a Henderson.

El vehículo, un Ford Ka, fue advertido por una transportista que también integra el cuerpo de Bomberos, quien dio aviso a las autoridades.

En el habitáculo también fue encontrado con vida un gato que acompañaba a la víctima.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15, con intervención de Policía Científica de Bolívar para las pericias y el rescate del cuerpo.

En el operativo trabajaron efectivos policiales, Bomberos de Urdampilleta, personal del Hospital y la Fiscalía de Bolívar.

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