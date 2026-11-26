ATE Bahía Blanca informó que trabajadores del sector nacional de IOSFA/OSFA convocaron a un paro y movilización para este viernes 27 de noviembre, en rechazo a los despidos y en defensa de los puestos de trabajo y la estabilidad laboral.

La convocatoria plantea también el reclamo por los derechos de los trabajadores frente a las medidas de ajuste y las cesantías.

Bajo las consignas “Ningún despido” y “Todos los puestos de trabajo se defienden”, llamaron a responder con organización y unidad.