La diputada nacional de la Unión Cívica Radical, Karina Banfi, cuestionó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, durante su visita a Bahía Blanca, por no haberse pronunciado sobre el proyecto de ley de biocombustibles que se encuentra en tratamiento en el Congreso.

La legisladora sostuvo que la iniciativa podría afectar a 1.500 puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires y provocar el cierre de diez plantas ubicadas en Daireaux, Saladillo, Junín, Ramallo, Pilar y Bahía Blanca.

“¿Dijo algo de la ley de biocombustibles?”, preguntó Banfi, quien también cuestionó el silencio del mandatario provincial frente a una medida que, según señaló, tendría consecuencias para la industria nacional.