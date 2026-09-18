Daniel Vega: “Lo único que buscan es la destrucción del sistema universitario”

Daniel Vega, rector de la Universidad Nacional del Sur, habló en De La Bahía sobre el recorte universitario para el presupuesto 2027.

“Estamos muy preocupados. Se está incumpliendo la cautelar y mienten sistemáticamente diciendo que si la cumplen”, mencionó y agregó que hace unos meses se firmó un acuerdo y al día de hoy no recibieron el dinero pactado en ese acuerdo.

Vega destacó que el índice de transparencia presentado en los últimos días dejó ver que es mentira que no quieren que los auditen y sostuvo que “lo único que buscan es la destrucción del sistema universitario”.

Además, afirmó que “por parte del Estado no hay una búsqueda de soluciones o de diálogo ni siquiera para resolver cosas que no necesitan plata”.

“Yo soy de la idea de que nuestra universidad no se va a cerrar, no le vamos a dar el gusto. Vamos a ser el esfuerzo para darle continuidad a nuestros alumnos de la forma que podamos”, ratificó y aspiró a seguir teniendo el acompañamiento de la sociedad en la próxima marcha universitaria.