Coronel Suárez: condenan a un hombre por tener cocaína y marihuana para la venta

El Tribunal en lo Criminal Nº 1 condenó -en juicio abreviado- a Lucas Fabián Ruffa a la pena de 4 años por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en la localidad de Coronel Suárez.

Según la investigación realizada por la fiscalía N° 19 a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, Ruffa y una mujer de origen mexicano fueron encontrados con cocaína y marihuana en su domicilio, ubicado en Avenida Independencia al 200 de esa localidad, en el marco de un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías Nº 1 el 16 de julio de 2025.

La causa se inició en junio de 2025 cuando la policía tomó conocimiento sobre la presunta comercialización de droga en esa vivienda por lo que se realizaron tareas de investigación como el análisis de filmaciones del centro de monitoreo, entre otras.

De los teléfonos secuestrados y analizados surgieron numerosas conversaciones con distintos interlocutores que “despejan toda duda acerca de la ultrafinalidad de los estupefacientes secuestrados en su poder, que es la posterior comercialización”, señala el fallo.

La conducta de la mujer, identificada Thara Eloiza Flores Battos, será analizada en juicio oral y público los días 25 y 26 de noviembre del presente año.