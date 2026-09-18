Atleta australiana que se defecó encima se disculpa por continuar una carrera de fitness

Una atleta australiana que fue objeto de fuertes críticas por seguir compitiendo pese a haberse defecado a mitad de una prueba en Pekín se disculpó el viernes y renunció a los puntos que generó su victoria.

El fin de semana pasado, Joanna Wietrzyk terminó una carrera, de la franquicia de torneos de fitness Hyrox, con heces en las piernas y los zapatos; pese a ello, siguió utilizando las colchonetas y el equipo.

La situación desató una catarata de críticas ante los posibles riesgos para la salud que podía generar a los demás competidores que tenían que usar los mismos implementos; además, el episodio de incontinencia fecal se hizo viral en las redes sociales.

“Quiero dar mis más sinceras disculpas al pueblo de China, a mis compañeros competidores, a los espectadores y a los organizadores de Hyrox por lo ocurrido durante la carrera en Pekín”, dijo Wietrzyk en Instagram.

La atleta australiana explicó que comenzó la prueba “en forma y saludable”.

“Mirando atrás, lamento la decisión de no haberme retirado de la pista; reconozco que debería haber tomado otra decisión”, agregó.

La plusmarquista mundial de 23 años dijo que se retiraba con retroactividad y que devolvería los puntos obtenidos en la competencia.

“Voy a tomarme un tiempo para recuperarme, reflexionar y cuidar de mí misma y de mi familia, lejos del ruido”, concluyó.

Hyrox, una popular franquicia de torneos de fitness lanzada en Alemania y organizada en todo el mundo, combina carrera en cinta con ejercicios de fuerza, estocadas y remo.