Se pone en marcha la fecha 10 del Torneo Clausura

La fecha 10 del Torneo Clausura comienza hoy con dos partidos. Central Córdoba recibe a Defensa y Justicia a las 18 en Santiago del Estero por la Zona A.

El equipo visitante suma 17 puntos y busca alcanzar el liderazgo del grupo. El conjunto local se ubica en el último lugar con 7 unidades.

En el segundo turno, de las 21:15, Racing enfrenta a Sarmiento en Avellaneda por la Zona B.

La institución local atraviesa una racha de ocho encuentros sin victorias y ocupa la última posición.

Diversos medios informaron que la permanencia de Juan Pablo Vojvoda al frente del plantel técnico depende de este resultado.

El club visitante cosecha 16 puntos y marcha en el segundo puesto de su zona.