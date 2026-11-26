El Ministerio de Justicia de la Nación informó que trabaja en la elaboración de un proyecto de reforma del Código Penal, con el objetivo de actualizar, modernizar y unificar las normas vigentes en un solo cuerpo normativo.

Se destacó que “por el momento, no hay una fecha prevista para su presentación ante el Poder Legislativo”.

La iniciativa busca sistematizar los delitos y armonizar la legislación con reformas recientes, como el Régimen Penal Juvenil.

Entre los cambios que se encuentran en análisis figuran nuevas definiciones en materia de terrorismo, lavado de activos, estupefacientes y delitos transnacionales.

También se evalúa actualizar las figuras penales vinculadas con ilícitos virtuales, para contemplar las modalidades delictivas actuales, y revisar los delitos contra la administración pública.