Este jueves 26 se realizarán trabajos en la red de agua en el marco de la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) en Bahía Blanca.

Desde la mañana y hasta la finalización de las tareas, podrá registrarse falta de agua en calle Vieytes, desde Holdich hasta Charlone, y en calle J. Molina, desde Vieytes hasta Zelarrayán.

Ante esta situación, se solicitó a los usuarios del sector que reserven agua y que, durante la afectación, utilicen el recurso únicamente para hidratación y tareas impostergables, hasta la normalización del suministro.

Para consultas o dificultades en el servicio, ABSA dispone de la línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272.