Realizarán trabajos en la red de agua y podría faltar el servicio en dos sectores de Bahía Blanca
Este jueves 26 se realizarán trabajos en la red de agua en el marco de la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) en Bahía Blanca.
Desde la mañana y hasta la finalización de las tareas, podrá registrarse falta de agua en calle Vieytes, desde Holdich hasta Charlone, y en calle J. Molina, desde Vieytes hasta Zelarrayán.
Ante esta situación, se solicitó a los usuarios del sector que reserven agua y que, durante la afectación, utilicen el recurso únicamente para hidratación y tareas impostergables, hasta la normalización del suministro.
Para consultas o dificultades en el servicio, ABSA dispone de la línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272.
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