Investigadora local ganó el premio más importante del Ministerio de Ciencia y Tecnología

La doctora Paula Messina fue distinguida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva con uno de los Premios “Bernardo Houssay 2023”, el reconocimiento que anualmente se otorga a investigadores e investigadoras jóvenes que cumplen una labor sobresaliente en la ciencia y la dirección de grupos de investigación. Fue galardonada en la categoría “Química no biológica, Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera”, una de las cuatro ramas del premio.

Messina es profesora adjunta con dedicación exclusiva de la UNS en el Departamento de Química –del cual además es Directora decana-, donde dicta Fisicoquímica, y es Investigadora Principal del CONICET en el Instituto de Química del Sur (INQUISUR).

“Sabía que me habían postulado pero fue una sorpresa, y lo recibo con mucho orgullo tanto por mí como por mi grupo de investigación, y por la UNS en general, porque trajimos el premio a casa!” reconoció.

Messina se dedica a la química de agregación molecular mediante el estudio de sistema coloidales autoagregados. Junto a su grupo de investigación busca crear plantillas de materiales nanoestructurados que luego puedan utilizarse como implante de tejidos calcificados, como el tejido óseo. Los nanomateriales son materiales de una dimensión ínfima, de escala inferior a 100 nanómetros, o la millonésima parte de un milímetro. Pueden ser de origen natural, como por ejemplo el humo, el hollín y las proteínas sanguíneas o, por el contrario, artificiales.

Según contó, es la primera universitaria de su familia. “No éramos una familia relacionada con la universidad, mi papá era comerciante y mi mamá ama de casa. Desde el secundario que me gusta la Química, y siempre me pareció un sueño la manipulación de la materia a escala atómica… es como crear de la nada misma, porque la molécula es la unidad fundamental de todas las cosas que existen” reconoció. Luego de doctorarse realizó una estancia pos doctoral en la Universidad de Santiago de Compostela (España), donde ha vuelto en varias oportunidades. “Además de mis papás, quiero destacar a todos lo que me han apoyado y enseñado; en particular todos los profesores que tuve en la UNS. Cada uno dejó algo en mí que trato de aplicar ahora que soy profesora”, valoró.

“Me gustaría que alguno de nuestros desarrollos puedan aplicarse socialmente. Ahora estamos trabajando en una patente de un cemento óseo para llevar al mercado ese producto. La ciencia se construye a partir de las pequeñas contribuciones de muchos, pero creo que ver que algo de lo que uno investigó y desarrolló con su grupo se está utilizando es lo más lindo que le puede pasar a un investigador”, agregó sobre el trabajo que lleva adelante junto a su grupo.

Según destaca el Ministerio, “el objetivo primordial de dicha distinción es reconocer la contribución de los investigadores e investigadoras en la producción de nuevos conocimientos, el impacto social y productivo de las innovaciones tecnológicas, así como en la formación de recursos humanos”. Messina es autora de dos libros editados en Estados Unidos, diez capítulos de libros y es coautora de 90 trabajos publicados en revistas especializadas el país y el exterior.

El Grupo de Materiales Nanoestructorados que Messina dirige en el Departamento de Química y el INQUISUR está formado por otros tres investigadores formados por ella, un becario posdoctoral y tres tesistas de grado. Comenzó a funcionar en 2010 y es de carácter multidisciplinar, ya que hay licenciados en Química, Ingenieros Químicos, Farmacéuticos y Licenciados en Biología.

