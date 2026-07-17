Atentado: la AMIA reclamó acelerar la revisión de archivos de la SIDE

El presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, reclamó que la Fiscalía acelere el análisis de la documentación de la ex SIDE que permanece bajo investigación y advirtió que “la búsqueda de la verdad no admite pausas ni desinterés”. En ese sentido

En ese sentido, Armoza precisó: “Es una necesidad imperiosa que la fiscalía continúe y acelere de manera urgente el relevamiento y la investigación sobre las incontables cajas de documentación que pertenecían a la SIDE y que hoy están a su disposición. A pesar de haber transcurrido más de tres décadas, siguen apareciendo elementos de prueba que deben ser analizados con el debido rigor y profundidad. Al fiscal a cargo de esa tarea, el doctor Ouviña, le decimos: si encuentra obstáculos, denúncielos. No podemos seguir perdiendo tiempo”.

“Aunque parezca mentira, hay toneladas de papeles todavía esperando para ser analizados e investigados, sin que sepamos si tienen valor probatorio o no. Recientemente apareció en esa búsqueda un dato que podría conectar al imputado histórico del caso, Carlos Telleldín, con allegados a diplomáticos iraníes”, detalló. (Diario Clarín)