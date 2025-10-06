[AUDIO] El Gobierno provincial equipó con nuevas camas y cunas al Hospital Penna

El ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires entregó 70 nuevas camas; 25 cunas; y unas 6 camas especiales (con capacidad de hasta 210 kilos) al Hospital Penna.

Esto significó una inversión total de $127.879.756,56, destinada a recuperar y fortalecer la infraestructura hospitalaria y poder garantizar nuevamente una atención de calidad; luego de la inundación sufrida.

La compra del equipamiento se realizó mediante un proceso centralizado en el marco de la emergencia declarada, tras las condiciones climáticas padecidas el 7 de marzo pasado, y con el objetivo de garantizar el recambio de camas en todos los servicios del hospital a fin de mejorar las condiciones de internación.