El Índice de Costos del Transporte subió en septiembre

El Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), registró en septiembre un incremento de 2,92%, tras los importantes aumentos de julio (4,03%) y agosto (3,54%).

De esta manera, el tercer trimestre de 2025 acumula una suba superior al 10%, en un contexto de aceleración que se inició en julio, luego de un primer semestre con aumentos más moderados (14% acumulado).

Con este nuevo valor, el ICT alcanza un incremento acumulado de 26,4% en lo que va del año (enero-septiembre 2025), mientras que la variación interanual asciende a 33,2%, tras cerrar 2024 con un alza del 84,9% y haber registrado en 2023 el mayor aumento de los últimos 30 años (248%).

El Índice realizado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC, mide 11 rubros que impactan directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país, y es referencia en buena medida para la fijación o ajuste de las tarifas del sector.

El incremento de septiembre se debe principalmente a los fuertes aumentos en Combustible y Personal (Conducción), junto con variaciones significativas en Neumáticos, Material Rodante y Reparaciones.

En primer lugar, se destaca el incremento en Neumáticos (4,66%) y Material Rodante (4,21%). Luego, en un marco de acelerado deslizamiento cambiario y crecientes tensiones en la economía, se encuentra Costo Financiero (3,17%).

El combustible, componente de mayor incidencia en la actividad, exhibió un alza de 3,82% en septiembre, acumulando un incremento de 17% en los últimos cuatro meses. Pese a esta dinámica, continúa vigente el diferimiento en la aplicación de los impuestos específicos a los combustibles, prorrogado por el Decreto 699/25 para todo octubre.

Reparaciones subió 3,74%, mientras que Personal – Conducción registró 2,32% de aumento, correspondiente a la primera cuota del nuevo acuerdo paritario CCT 40/89, con actualizaciones previstas desde septiembre 2025 hasta febrero de 2026.

Con variaciones marginales se encuentra Gastos Generales (1,32%), Seguros (1,13%) y Peajes (0,21%), mientras que los costos de Lubricantes y Patentes no mostraron cambios.