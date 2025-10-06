lunes, octubre 6, 2025
El Índice de Costos del Transporte subió en septiembre

De La Bahía Noticias

El Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), registró en septiembre un incremento de 2,92%, tras los importantes aumentos de julio (4,03%) y agosto (3,54%).

De esta manera, el tercer trimestre de 2025 acumula una suba superior al 10%, en un contexto de aceleración que se inició en julio, luego de un primer semestre con aumentos más moderados (14% acumulado).

Con este nuevo valor, el ICT alcanza un incremento acumulado de 26,4% en lo que va del año (enero-septiembre 2025), mientras que la variación interanual asciende a 33,2%, tras cerrar 2024 con un alza del 84,9% y haber registrado en 2023 el mayor aumento de los últimos 30 años (248%).

El Índice realizado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC, mide 11 rubros que impactan directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país, y es referencia en buena medida para la fijación o ajuste de las tarifas del sector.

El incremento de septiembre se debe principalmente a los fuertes aumentos en Combustible y Personal (Conducción), junto con variaciones significativas en Neumáticos, Material Rodante y Reparaciones.

En primer lugar, se destaca el incremento en Neumáticos (4,66%) y Material Rodante (4,21%). Luego, en un marco de acelerado deslizamiento cambiario y crecientes tensiones en la economía, se encuentra Costo Financiero (3,17%).

El combustible, componente de mayor incidencia en la actividad, exhibió un alza de 3,82% en septiembre, acumulando un incremento de 17% en los últimos cuatro meses. Pese a esta dinámica, continúa vigente el diferimiento en la aplicación de los impuestos específicos a los combustibles, prorrogado por el Decreto 699/25 para todo octubre.

Reparaciones subió 3,74%, mientras que Personal – Conducción registró 2,32% de aumento, correspondiente a la primera cuota del nuevo acuerdo paritario CCT 40/89, con actualizaciones previstas desde septiembre 2025 hasta febrero de 2026.

Con variaciones marginales se encuentra Gastos Generales (1,32%), Seguros (1,13%) y Peajes (0,21%), mientras que los costos de Lubricantes y Patentes no mostraron cambios.

