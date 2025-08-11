Aumentó la Canasta Básica Alimentaria en Bahía Blanca durante julio

En julio, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) necesaria para cumplir con los requerimientos alimentarios de una familia tipo 2 (padre, madre y dos hijos en edad escolar) en Bahía Blanca se ubicó en $ 571.506, exhibiendo un alza de 2,1% con respecto al mes anterior, informó el CREEBBA.

Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) para la misma familia costó $ 1.343.038 que son necesarios para cubrir sus consumos básicos, tanto alimentarios como no alimentarios, y así superar el umbral de pobreza.

Durante julio, los aumentos más significativos se dieron en productos como la acelga (75,3%), el zapallo (21,8%), la lechuga (16,1%), el dulce de leche (13,0%) y la banana (9,5%).

En segundo orden se ubicaron productos como la yerba, la leche, la mortadela, las arvejas en lata, el queso de rallar, el huevo, el pan francés, el café y la papa con variaciones que oscilan entre 4,0% y 9,0%.

A su vez, se registraron descensos en varios ítems de la CBA, a saber: la paleta cocida (-13,2%), la naranja (-8,2%), las galletitas de agua (-3,4%), la zanahoria y la cebolla (-3,3% en ambos casos), entre otros.

Por el lado de los bienes y servicios no alimentarios influyeron principalmente los incrementos en servicios de peluquería y para el cuidado personal (5,5%), artículos de tocador descartables (5,2%), utensilios de limpieza (4,4%), educación formal (3,0%) y combustibles y lubricantes (2,8%) por citar los más relevantes.