lunes, agosto 11, 2025
Locales

Aumentó la Canasta Básica Alimentaria en Bahía Blanca durante julio

De La Bahía Noticias

En julio, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) necesaria para cumplir con los requerimientos alimentarios de una familia tipo 2 (padre, madre y dos hijos en edad escolar) en Bahía Blanca se ubicó en $ 571.506, exhibiendo un alza de 2,1% con respecto al mes anterior, informó el CREEBBA.

Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) para la misma familia costó $ 1.343.038 que son necesarios para cubrir sus consumos básicos, tanto alimentarios como no alimentarios, y así superar el umbral de pobreza.

Durante julio, los aumentos más significativos se dieron en productos como la acelga (75,3%), el zapallo (21,8%), la lechuga (16,1%), el dulce de leche (13,0%) y la banana (9,5%).

En segundo orden se ubicaron productos como la yerba, la leche, la mortadela, las arvejas en lata, el queso de rallar, el huevo, el pan francés, el café y la papa con variaciones que oscilan entre 4,0% y 9,0%.

A su vez, se registraron descensos en varios ítems de la CBA, a saber: la paleta cocida (-13,2%), la naranja (-8,2%), las galletitas de agua (-3,4%), la zanahoria y la cebolla (-3,3% en ambos casos), entre otros.

Por el lado de los bienes y servicios no alimentarios influyeron principalmente los incrementos en servicios de peluquería y para el cuidado personal (5,5%), artículos de tocador descartables (5,2%), utensilios de limpieza (4,4%), educación formal (3,0%) y combustibles y lubricantes (2,8%) por citar los más relevantes.

