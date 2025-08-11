Se elevó a juicio la causa contra dos ambulancieros por la muerte de un hombre que cayó de una camilla

En el marco de la investigación realizada por el fiscal Cristian Aguilar, se decidió finalizar la etapa de instrucción y elevar a juicio la causa en la que se acusa Juan Manuel Brandan Huber y a Cristian Rafael Steinekker por no haber tomado los recaudos necesarios para evitar que un hombre de 81 años que estaban trasladando cayera de la camilla y sufriera un golpe que posteriormente le causó la muerte.

Según la causa, el hecho se produjo el 19 de abril de 2024 cuando Brandan Huber, socio gerente de la empresa de traslados en ambulancias “Socorro y Bienestar S.R.L.”, junto al empleado de la firma, Steinekker, trasladaron a la víctima desde Hospital de la Asociación Médica “Dr. Felipe Glasman” hasta su domicilio particular en calle Nicolás Pirez en el vehículo marca Renault Master tipo ambulancia, sobre el cual recaía una prohibición para circular y no se encontraba habilitado por autoridad competente para el servicio de traslado de pacientes.

Cuando llegaron al destino, Brandan Huber -quien se encontraba al mando del vehículo- condujo los últimos metros por calle Nicolás Pirez a contramano, sin que existiera emergencia que lo justifique.

Tras detener el rodado, Steinekker bajó del vehículo al paciente, que tenía reducida su movilidad y se encontraba sobre una camilla, sin estar atado. Cuando intentó subir la camilla desde la calle a la vereda, perdió la estabilidad y se produjo la caída del hombre, golpeando su cabeza contra el cordón cuneta.

Producto de ello, el paciente sufrió un edema por contusión encefálica en lóbulo temporal izquierdo, que minutos más tarde le produjo la muerte.

La fiscalía acusó a las dos personas que estaban en la ambulancia por haber violado los deberes de cuidado a su cargo y se les imputó el delito de homicidio culposo.