Volcó un vehículo en la ruta 85, cerca de Coronel Pringles

Un vehículo sufrió importantes daños tras volcar en la ruta 85, a quince kilómetros de Coronel Pringles, informaron fuentes oficiales.

El hecho se registró esta mañana e involucró a un rodado ocupado por una persona de Pringles.

El conductor salió del habitáculo por sus propios medios, aunque fue trasladado al Hospital Municipal por precaución.

Al lugar concurrieron dos dotaciones de los bomberos voluntarios de Pringles. (Diario El Orden)

