Dos muertos por un choque frontal en la ruta 35

Dos personas murieron ayer en un fuerte choque frontal entre un automóvil y una camioneta en la ruta nacional 35, en cercanías de Padre Buodo.

Fuentes de la Unidad Regional 3 de Policía, con sede en General Acha, dijeron al diario La Arena que el siniestro ocurrió alrededor de las 16:40 horas, a la altura del kilómetro 257, en un sector de curva.

“Fue en la zona de la ‘S’, antes de Padre Buodo”, dijeron desde la Policía.

Los protagonistas fueron un Chevrolet Classic conducido por un hombre que iba acompañado por su pareja y los tres hijos, todos menores de edad, que viajaban desde Tucumán hacia el sur; y una Ford Ranger con tres ocupantes, dos hombres y una mujer oriundos de la localidad rionegrina de Sierra Grande que viajaban hacia Rosario.

La Policía informó que el auto circulaba de norte a sur, mientras que la Ranger lo hacía en sentido contrario (sur a norte).

Producto del fuerte choque todos los involucrados fueron hospitalizados en el hospital de Acha. Pocas horas después, se confirmó el deceso del conductor del Classic y otro integrantes de la familia.