Paro universitario: “Los salarios sufren el peor atraso de la historia”, señalan desde ADUNS

Docentes universitarios nucleados en ADUNS realizan desde hoy un paro total de actividades.

La medida se prolongará hasta el 16 de agosto, mientras que del 18 de agosto hasta el 7 de septiembre se harán paros de 48 horas todas las semanas en días rotativos.

“Desde que asumió el presidente Milei no hay paritarias y se niega el derecho a la negociación colectiva”, expresaron desde el gremio, a la vez que señalaron que “los salarios de la docencia universitaria y preuniversitaria sufren el peor atraso de la historia”.

“Además, se agudiza el vaciamiento de las universidades, tal como expresa el comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional, que denuncia unas 10.000 renuncias de docentes y dificultades para cubrir las vacantes, mientras las obras sociales caminan a la quiebra, las cajas jubilatorias se licúan y se pone en riesgo la continuidad del ciclo académico 2025 y la vida de la propia universidad”, ampliaron en un comunicado.

Por este motivo, CONADU Histórica llama a “la más amplia unidad docente, nodocente, estudiantil y de toda la comunidad, a defender la universidad pública, el presupuesto, el salario, y confluir con los sectores sociales que están luchando contra el ajuste y la entrega de la soberanía nacional”.