Condenan a un hombre por distribuir material de abuso sexual infantil

El Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Bahía Blanca condenó -en juicio abreviado- a Pablo Gabriel Oliva Gamero a la pena de 4 años y 6 meses de prisión por haber distribuido material de abuso sexual infantil de menores de 18 años, agravado, porque algunas de las víctimas eran incluso menores de 13 años.

La causa, investigada por la UFIJ N°20 a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia, se inició en el mes de septiembre de 2021 a raíz de un informe de NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) en el cual se reportaron varios envíos de videos donde se observa a menores de edad en situaciones sexuales explícitas, los que fueron compartidos a otros usuarios mediante la red social Facebook.

También, se lograron obtener los diálogos que mantenía Oliva Gamero con los usuarios con los que iba a compartir el material ilícito, donde se advierte que todos los actores tenían conocimiento de la actividad que realizaban y en forma voluntaria utilizaban ese canal para llevar a cabo el intercambio.

Personal de Cibercrimen Región interior Sur realizó las tareas de investigación encomendadas por la fiscalía para llegar hasta el acusado, quien fue detenido en octubre de 2024 por efectivos de la DDI de Punta Alta.