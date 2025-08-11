Francia en alerta por la ola de calor: puede llegar a superar los 42°

Todo el sur de Francia y buena parte del centro se encuentra este lunes en alerta por una ola de calor, que se va a traducir en temperaturas que pueden superar los 42 grados en la región de Burdeos y que va a prolongarse al menos hasta el final de la semana.

Météo France ha declarado en alerta roja por canícula a partir de mediodía 12 departamentos del suroeste, incluido el de Burdeos, y hay otros 41 en aviso naranja, básicamente los que se encuentran al sur del río Loira.

El servicio meteorológico avisa de que este episodio de ola de calor va a ser “muy intenso, incluso excepcional” en esos 12 departamentos, con máximas que con mucha frecuencia van a superar los 40 grados y localmente tal vez incluso los 42, lo que probablemente dará lugar a récords.

El domingo las temperaturas ya fueron particularmente elevadas en la fachada mediterránea con picos de 41,8 grados en Nimes, 41,6 en Narbona, 41,3 en Béziers.

En esa zona, el termómetro esta pasada madrugada no ha bajado de los 20 grados y en algunos lugares se puede hablar de una noche tórrida (la mínima en Niza se ha quedado en 27 grados).

Muchas ciudades han puesto en marcha planes para hacer frente a la ola de calor, como Marsella, donde además de haberse ampliado los horarios de los parques por la noche, el acceso a las piscinas municipales es gratuito.

La ola de calor procedente de España comenzó oficialmente en Francia el viernes pasado y se ha ido extendiendo desde el sur hacia el norte.

Météo France prevé que la máxima intensidad en el conjunto del país se va a alcanzar entre el lunes y el martes, y va a durar al menos hasta el fin de semana en Francia.

Uno de los departamentos en aviso por calor es Aude, donde la semana pasada se produjo en el macizo de Corbières, al suroeste de Narbona, el que se considera el mayor incendio sufrido en Francia desde 1949, con más de 16.000 hectáreas recorridas por el fuego, a lo que hay que añadir la muerte de una persona, una mujer que no quiso evacuar su casa.

Allí siguen trabajando cientos de bomberos para impedir que cualquier rescoldo pueda convertirse en nuevos focos de incendios, aunque el incendio se haya dado por controlado. (EFE)