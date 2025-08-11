Primera División de la Liga del Sur: resultados, tablas de posiciones y la próxima fecha
La Liga del Sur oficializó las tablas de posiciones en primera división, tras disputarse este fin de semana la primera fecha del Torneo Clausura de Primera A y Primera B.
Resultados de la primera fecha:
Torneo Carlos “Caruso” González
San Francisco 3 (Iván Agudiak) – 0 Huracán
Libertad 1 (Alan Gigena) – 0 Villa Mitre
Bella Vista 3 (Axel Hiess, Matías Mayer y Lucas Martínez) – 0 Olimpo
Sporting 0 – 0 Liniers.
Torneo Oscar “Chirola” Mambreani
Sansinena 1 (Santiago González ) – 2 La Armonía (Martín Di Santoro y Mijael Stauiner)
Pacífico (BB) 0 – 2 Comercial (Joaquín Racchi y Mateo Silenzi)
Pacífico 3 (Gianni Ferrari -2- y Augusto Temps ) – 0 Rosario PB
Dublin 0 – 0 Tiro Federal
A la vez, confirmó los partidos de la fecha 2.
Torneo Carlos “Caruso” González
Huracán Vs Bella Vista
Olimpo Vs Libertad
Villa Mitre Vs Sporting
Liniers Vs San Francisco
Torneo Oscar “Chirola” Mambreani
Rosario PB Vs Sansinena
La Armonía Vs Dublin.
Tiro Federal Vs Pacífico BB
Comercial Vs Pacífico (C)
FOTO: @candeschwamfotografia