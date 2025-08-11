lunes, agosto 11, 2025
Primera División de la Liga del Sur: resultados, tablas de posiciones y la próxima fecha

La Liga del Sur oficializó las tablas de posiciones en primera división, tras disputarse este fin de semana la primera fecha del Torneo Clausura de Primera A y Primera B.

Resultados de la primera fecha:

Torneo Carlos “Caruso” González

San Francisco 3 (Iván Agudiak) – 0 Huracán

Libertad 1 (Alan Gigena) – 0 Villa Mitre

Bella Vista 3 (Axel Hiess, Matías Mayer y Lucas Martínez) – 0 Olimpo

Sporting 0 – 0 Liniers.

Torneo Oscar “Chirola” Mambreani

Sansinena 1 (Santiago González ) – 2 La Armonía (Martín Di Santoro y Mijael Stauiner)

Pacífico (BB) 0 – 2 Comercial (Joaquín Racchi y Mateo Silenzi)

Pacífico 3 (Gianni Ferrari -2- y Augusto Temps ) – 0 Rosario PB

Dublin 0 – 0 Tiro Federal

 

A la vez, confirmó los partidos de la fecha 2.

Torneo Carlos “Caruso” González

Huracán Vs Bella Vista
Olimpo Vs Libertad
Villa Mitre Vs Sporting
Liniers Vs San Francisco

Torneo Oscar “Chirola” Mambreani

Rosario PB Vs Sansinena
La Armonía Vs Dublin.
Tiro Federal Vs Pacífico BB
Comercial Vs Pacífico (C)

