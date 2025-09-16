Cinco personas van a juicio por una defraudación millonaria a una empresa bahiense

En el marco de la investigación realizada por la fiscalía Nº 20, se dio por finalizada parte de la investigación y se elevó a juicio la causa por una defraudación millonaria de la que resultó víctima una empresa bahiense y por la cual deberán responder 5 personas.

En tanto, otras cuatro están siendo investigadas por el mismo ilícito.

Se trata de Antonella Belén Andino, Julieta Ferrari Villanueva, Lucca Ian Benítez Jara, Nicolás Agustín Diebra y Lucas Diego Duarte, quienes están acusado del delito de defraudación cometida por medios informáticos.

La causa se inició en octubre de 2023 cuando el responsable de la firma radicó la denuncia dando cuenta de que se estaban realizando una serie de pagos y el sistema le solicitaba a la empleada el usuario y las claves token de manera reiterada, hasta que lograron determinar el faltante de dinero de más de 150 millones de pesos.

A través de la investigación realizada sobre el movimiento de ese dinero, se logró determinar que el monto total había sido dividido y transferido a 9 cuentas con distintos titulares, ese dinero había sido transferido a otras 36 y de igual forma de manera sucesiva hasta que finalmente se adquirían criptomonedas.

Esa actividad permitió determinar algunas identidades que se repetían como titulares de las cuentas, por lo que se solicitaron -inicialmente- detenciones y allanamientos que más tarde derivaron en la identificación de estas 5 personas y del rol que cada uno de ellos cumplía en el hecho ilícito.