martes, septiembre 16, 2025
Policiales

Viajaba a Bahía Blanca y se le prendió fuego el auto en la ruta 22

De La Bahía Noticias

Un vehículo que viajaba a Bahía Blanca se incendió por completo en el kilómetro 973 de la ruta nacional 22, cerca de Choele Choel.

El conductor logró salir del automóvil a tiempo y resultó ileso.

Una comisión policial se dirigió de inmediato al lugar y dio aviso también al cuerpo de bomberos local.

Al llegar al sitio del incidente, los efectivos constataron que un automóvil Renault Megane se encontraba completamente incendiado.

El propio conductor relató que se dirigía hacia Bahía Blanca cuando comenzó a percibir olor a plástico quemado y humo en el habitáculo.

Al detener la marcha sobre la banquina, el fuego se inició en el motor y rápidamente se propagó por todo el vehículo. (Info Noticias)

Comentarios

You May Also Like

Cuatro encapuchados intentaron robar dinero de cajeros de un banco pero huyeron al sonar la alarma

De La Bahía Noticias

Ofrecen hasta $5 millones por datos de un prófugo acusado de abuso sexual en Monte Hermoso

De La Bahía Noticias

Un colectivo atropelló a un hombre en el centro bahiense

De La Bahía Noticias