Viajaba a Bahía Blanca y se le prendió fuego el auto en la ruta 22

Un vehículo que viajaba a Bahía Blanca se incendió por completo en el kilómetro 973 de la ruta nacional 22, cerca de Choele Choel.

El conductor logró salir del automóvil a tiempo y resultó ileso.

Una comisión policial se dirigió de inmediato al lugar y dio aviso también al cuerpo de bomberos local.

Al llegar al sitio del incidente, los efectivos constataron que un automóvil Renault Megane se encontraba completamente incendiado.

El propio conductor relató que se dirigía hacia Bahía Blanca cuando comenzó a percibir olor a plástico quemado y humo en el habitáculo.

Al detener la marcha sobre la banquina, el fuego se inició en el motor y rápidamente se propagó por todo el vehículo. (Info Noticias)