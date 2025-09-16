Femicidio en Neuquén: mataron a una mujer en su casa y la Policía busca a su pareja

Una mujer fue asesinada en su casilla del barrio Colonia Rural Nueva Esperanza, provincia de Neuquén, y la Policía busca a su pareja, principal sospechoso, quien tenía denuncias por violencia de género.

La víctima presentaba dos disparos de arma de fuego en el abdomen, además de heridas cortantes, por lo que la Fiscalía investiga el hecho como un femicidio.

El hecho es investigado por la fiscal del caso Lucrecia Sola, quien ordenó la búsqueda y detención de la pareja de la víctima, quien por el momento permanece prófugo.

El jefe del departamento de Seguridad Personal división Homicidios, comisario Juan Carlos Barroso, dijo a este medio que el hombre tenía denuncias por violencia de género de parte de la mujer y se habían dictado medidas cautelares, pero habían cesado.

Según pudo conocer La Mañana de Neuquén, la víctima fue identificada como Jessica Scarione, de 35 años.

Según comentó el referente policial, la mujer tenía cuatro hijos, pero ninguno vivía con ella ya que estaban a cargo de otros familiares. El hecho ocurrió en una precaria vivienda ubicada en la calle Maiz, entre Papa y La Vid.

Allí, según contó Barroso, viven los familiares del principal sospechoso, quien es buscado intensamente por la Policía. Se trata de Luis Alberto Espinoza, de 45 años.

Las fuerzas de seguridad emitieron un alerta de búsqueda donde se detalla que es de contextura robusta y mide 1.63. Es de tez trigueña y cabellos y ojos oscuros.

Las autoridades policiales y judiciales avanzan con las tareas investigativas para determinar las circunstancias del fallecimiento. La víctima fue encontrada por un familiar que la vio por última vez el viernes y, al no poder comunicarse, el domingo concurrió al domicilio, una casilla precaria, donde encontró su cuerpo.

Barroso dijo a LMNeuquén que la víctima presentaba al menos dos orificios de arma de fuego en la zona abdominal y también algunos cortes en su cuerpo producto de arma blanca.

La fiscal también requirió la autopsia al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, la cual se realizará en el transcurso del día. En el contexto de la investigación, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso el secuestro de las imágenes de cámaras de vigilancia en la zona; y entrevistó a vecinos y vecinas de la zona.

“Se presume que fue el viernes a la noche. Vecinos escucharon una pelea y había elementos tirados y dañados”, precisó Barroso.