Detienen a un hombre por tener marihuana para la venta en Bahía Blanca

A pedido del fiscal Mauricio Del Cero, el Juzgado de Garantías N° 4 ordenó la detención de Juan Cruz Peralta por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La causa inició el 13 de marzo de 2023 cuando personal del Comando de Patrullas le secuestró -luego de una persecución iniciada en Casanova y Zapiola que terminó en Almafuerte y Moreno- dos envoltorios con marihuana capaz de producir 64 dosis umbrales.

Más tarde, se agregaron los resultados de la pericia UFED (Universal Forensic Extraction Device) de donde surgen diversos audios vinculados a la compra y venta de marihuana y cocaína, así como imágenes de arma de fuego, marihuana, cocaína, LSD y psicotrópicos como clonazepam.

A raíz de ello, en abril de 2024 se realizó un allanamiento en su vivienda, ubicada en calle Humboldt al 3300 y del local comercial ubicado en la primera cuadra de Las Heras, secuestrando un dispositivo celular Iphone y un chip.

De ese nuevo peritaje efectuado sobre su teléfono, resultó que el día del secuestro Peralta se dirigía al encuentro de un comprador, que había advertido la presencia policial y que la sustancia que tenía en su poder era para vender.

Además, se detectaron comunicaciones coordinando cantidad y precio, en donde se adjunta el comprobante de pago mediante billeteras virtuales; así como la utilización de aplicaciones de mensajería encriptada como Telegram.

Peralta será indagado en las próximas horas.