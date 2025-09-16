Dichiara: “El Gobierno nacional ajusta donde más duele”

El diputado provincial Alejandro Dichiara criticó al Gobierno nacional por el rumbo económico y el impacto en la región.

“Hablan de que `lo peor ya pasó´, mientras se presenta un presupuesto de más ajuste y una inflación subestimada para prometer aumentos que no compensan nada”, expresó.

“La misma lógica que el recorte que, con un golpe de lapicera, redujo a la mitad el fondo creado por el propio Gobierno para la reconstrucción de Bahía Blanca, tras vetar la ley de emergencia aprobada por unanimidad, dejando a miles de familias sin las obras y la asistencia que había prometido”, apuntó.

“Dejaron a miles de familias sin las obras y la asistencia que habían prometido. Mientras la ciudad sigue esperando soluciones, el Gobierno nacional ajusta donde más duele”, sostuvo Dichiara.