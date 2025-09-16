Condenan a un hombre por grooming en Bahía Blanca

El Tribunal Oral Criminal N.º 1 de Bahía Blanca condenó -en juicio abreviado- a Lautaro Amir Leiva por haber contactado por medios electrónicos a una menor de edad con fines sexuales y obligarla a que se tomara fotos y realizara videos con contenido sexual.

Según la investigación realizada por el fiscal Rodolfo De Lucía, entre marzo y abril de 2022 Leiva le envió mensajes con contenido sexual a una niña de 11 años de Bahía Blanca a través de la red social Instagram con el objetivo de que le envíe fotos y videos.

Además, la amenazaba con que si ella no accedía a esos pedidos iba a realizar publicaciones sobre su persona.

La madre de la víctima concretó la denuncia cuando encontró los mensajes en el teléfono celular de la niña.

En noviembre de 2023, personal de Cibercrimen Región Interior Sur realizó un allanamiento en la vivienda del joven a quien se le secuestró un teléfono celular y otros elementos electrónicos que fueron peritados, surgiendo así, varios indicios de interés para la investigación.

También, la mamá de la víctima logró aportar capturas de los diálogos que habían mantenido.

Leiva fue condenado como autor penalmente responsable de grooming, producción de representaciones de las partes genitales de menores de 18 años con fines predominantemente sexuales, agravado por ser la víctima menor de 13 años de edad y coacción agravada por el anonimato.